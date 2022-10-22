Yol-İş ve Koop-İş sendikalarından GMİS’e taziye ziyareti

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Yol-İş Sendikası Kastamonu 2 Nolu Şube Sekreteri Ahmet Savaş Dırbalı hazır bulundu. Ağar ve Alemdar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için taziyelerini iletti.