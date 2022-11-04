Yol bekleyen vatandaşlar iş makinelerinin önünü kesti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Basat köyü, Helvacılar köyü ve Ahatlı köyü yolunda Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Projeye dahil edilmeyen komşu Kerimler köyü sakinleri, iş makinelerinin önlerini keserek yollarının yapılmasını istediler.

Perşembe beldesi Kerimler köyü sakinleri, Basat, Helvacılar ve Ahatlı köylerinin yoluna sıcak asfalt çalışması yapan iş makinesinin önünü keserek, kendi yollarının da yapılmasını istediler. Perşembe’ye 2 kilometre, Çaycuma’ya 6 kilometre uzaklıkta olan ve yolları sıcak asfalt yapılan üç köyün ortasında kalan mahallenin sakinleri duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ikna edilen vatandaşlar eylemine son verdi.

“60 senedir köyümde yaşıyorum, daha hiç yolumuz olmadı”

60 senedir Kerimler köyünde yaşadığını belirten İsmail Cıbır, “Mahallemiz Perşembe’ye 2 kilometre, Çaycuma’ya 6 kilometre. Bizim yapılması gereken mahallemizin yolu 2 kilometreye yakın. Kaç yıldır yapılacak sözleriyle avutuluyoruz. Yıllardan beri bizi aldatıyorlar. Hiç yolumuz olmadı. Suyumuz yok, elektriğimiz yok, internetimiz yok, alt yapımız var sadece. Ama o da tıkanınca gelen yok. Tüm idare amirlerine, kaymakamlığa başvuruyoruz, bizimle ilgilenen yok" dedi.

“Bugün Çaycuma’nın nüfus olarak en büyük köylerinden birisiyiz ama yolumuz yok”

Yıldıray Dombaycı, “20 köye yol olan bizim 1 buçuk kilometrelik yolumuz yapılmıyor. Önceki kaymakamımızla da görüşme sağladık ama sonuç alamadık. Kanayan yara oldu. Köyümüzde internet yok, su yok, yol yok sene 2022 olmasına rağmen. Artık yorulduk. Perşembe’nin yasak olan kavşağı OSB açık olduğu halde bizim mahallenin kavşağı kapatıldı. Biz 1970’lerde yaşamıyoruz. Bugün Çaycuma’nın nüfus olarak en büyük köylerinden birisiyiz, binden fazla seçmenimiz de var. Bir tarafımız belde, diğer tarafımız ilçe ama içler acısı vaziyetimiz. Burada yol çalışması yapan ekipler bile bozuk olan yolumuzdan geliyor her yere yakın olduğu için. Bizim mahallenin yolu kullanılıyor yakın diye ama diğer yolu yapıyorlar, anlayamadık gitti" diyerek tepkisini gösterdi.

Esnaf Murat Dombaycı, “Vekilimiz, encümenlerimiz geldiler. Başkanlarımız geldiler. Hep vaat ettiler ama biz hep bekliyoruz, saygıdan bekliyoruz. Velhasıl kelam ödenek ayrılmadı diye yapılmayacağı söylendi. Şu an 20 kilometrelik yol yapılıyor, 1 buçuk kilometrelik yol bırakılıyor. Neden yapılmadığının cevabını bekliyoruz. Bartın Kozcağız istikametine giden en kestirme bizim yolumuzdur. Burayı herkes kullanıyor. Okul servisleri olsun, Çaycuma’ya gidecek olan olsun. Yolu yapmaya gelen ekip bile bizim mahallenin yolundan geliyor. Kamyonlar hep buradan işliyor. Şu an yapılan yol ise o kadar işlek değil, kendileri bile bu yaptıkları yolu kullanmıyorlar. Ne hikmetse bu yol olmuyor. Sözde yapılan yol ana yolmuş, bizim yol mahalle arasıymış. Vekilimizin mahallesi Perşembe, hemen karşımızda görülüyor. İzne geldiği zaman burada konaklıyor. Neden göz ardı ediliyor yolumuz? 10 haneli bozuk olmayan yollar kazınıp sıcak asfalt dökülüyor, 200 hanesi olan yerlerin yolu yapılmıyor” dedi.