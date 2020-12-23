YÖKAK senato ve kalite komisyonu toplantısı yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nun 25 Aralık tarihinde ZBEÜ’ye yapacağı izleme ziyareti öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 22 Aralık Salı günü ZBEÜ Senato ve Kalite Komisyonu üyeleri sanal ortamda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel YÖKAK değerlendirme süreci ile ilgili özet bilgiler verdi ve 2015 yılında yapılan YÖKAK değerlendirmesi sonrasında yapılan iyileştirmeler ile ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda, Senato üyeleri kendi birimlerindeki kalite süreçleri ve son dönemde yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. İzleme ziyareti programının paylaşılmasından sonra toplantı soru-cevap bölümüyle son buldu.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı “Üniversitemiz kalite odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. Hatırlanacağı üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu 2015 yılında hazırlanan rapor üzerinden Üniversitemizi değerlendirmiş ve 2017 yılının Şubat ayında Üniversitemizi ziyaret etmişti. 2015 yılından beri pek çok alanda önemli geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı. Cuma günü gerçekleşecek ziyaret, gelişmeye açık yönlerimiz bağlamında Üniversitemizin izlenmesini içermektedir. Kalite süreçlerinin geliştirilmesinde ve kalite kültürünün Üniversitemizde yaygınlaşmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, izleme ziyaretinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.