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Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar’a taziyede bulundu
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar’a taziye ziyaretinde bulundu.
ZONGULDAK 13.11.2021, 11:07
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar’a taziye ziyaretinde bulundu.
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’ın ağabeyi Sedat Ağar vefat etti. Cenazesi Adana ili Ceyhan ilçesi Haydarağa Köyü’nde defnedildi. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreterler Semineri nedeniyle Adana’da bulunan GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Haydarağa Köyü’ne giderek TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’a taziyede bulundu.