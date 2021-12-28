Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Zonguldak İl Kurulu toplandı

Türkiye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Zonguldak İl Kurulu 2021 yılı son toplantısı yapıldı.

Obezite ve Diyabet Hastalıklarıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ulusal mücadele eylem planı çerçevesinde il kurulları eylem planlarını hayata geçiyor.Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Zonguldak İl Kurulu, 2021 yılının son toplantısını Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner’in koordinatörlüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Gümüş, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden Pediatrik Endokrinolog Uzm. Dr. Esra Bilici, ayrıca Zonguldak Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, Çvere ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Diyabet ve Kronik Hastalıklar Derneği, Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının ilk gündeminde Zonguldak Valiliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü ile hayata geçirilen “Zonguldak İli Ortaokul Öğrencilerinde Diyabet ve Obezitenin tespiti ve Mücadele Eylem Planı” projesinin sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeyi Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayraktaroğlu, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gümüş yaptı.

Ardından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığından Dr. Ayşe Türk, Dyt.Miyase Koru ve Uzm Dr.Esra Bilici tarafından“Ortaokul Öğrencilerinde Obezite ile Mücadele” için kurumların yapacakları eylemleri gözden geçirildi. Ayrıca Beslenme Dostu İşyeri uygulama kılavuzu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Görüş ve önerilerle 2021 yılı “Türkiye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Zonguldak İl Kurulu” toplantısı tamamlandı.