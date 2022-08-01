Yeşil: "Arkadaşlarımıza çeşitli vaatler verilerek istifa etmeleri sağlandı"

Genel Maden İşçi Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Balıkesir ve Çanakkale’de istifa eden işçiler ve işçi alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Genel Maden İşçi Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Balıkesir ve Çanakkale’de KSE şirketinde çalışan 850 işçinin çeşitli vaatler verilerek sendikadan istifa ettirildiğini söyleyerek, kendilerinin başka bir sendikaya geçtiğini ifade etti.

Zonguldak Genel Maden İşçi Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, “Balıkesir ve Çanakkale KSE şirketinde büyük çabalarla özveriyle çalışarak üye yaptığımız 850 arkadaşımız istifasını verdiler doğrudur tabi bu özel sektörde bazen böyle durumlar yaşıyoruz tabi kimse istemez başka bir sendika imkanları daha iyi olduğunu söyleyerek arkadaşlarımıza çeşitli vaatlerde bulunarak sendikadan istifa etmelerine sebep oldular tabi biz üzüldük ama bizim için durmak dinlenmek yok. Biz sendikamızı büyütmek ve sendikasız bir işçi kalmayana kadar mücadele etmek zorundayız ve bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir tabi sebeplerini çok sorgulamak gerekir ama bunu yaşadık Zonguldak‘ta da bunla ilgili haberler çıktı. Zonguldak‘ta çıkan bu haberlerin özellikle benim üzerime karalayıcı ve beni bu işi düzgün yapamadığıma dair çıkan haberler beni üzdü arkadaşımız da bu haberlerin ne kadar doğru olduğunu araştırmadan haber yapması da tabii ki başka bir soru Zonguldak‘ta Balıkesir’den bilgi aldığını söyleyen arkadaşımızın Zonguldak bağlantısı ve orada kimlerle çalıştığını hangi sendikayla ve Zonguldak‘ta bizim Genel Maden iş Sendikası‘nda görev yapmış arkadaşlarımızın ne tür bilgiler verdiğini bizler yaptığımız çalışmaları tespit ettik ve o arkadaşlarımızla yolları ayırdık. Biz bu işi yeni yeni öğrenmeye başladık özellikle özel sektörde her zaman sendikamızın çizdiği yolda bizim yaptığımız mücadeleler ortada bu mücadeleden taviz vermeden iş arkadaşlarımız hak ve saatlerini geliştirecek çoğaltacak ve inatla kazandıracak şekildeki mücadelemizi hiç taviz vermeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımızda bu yaşadık ama yine söylüyorum bizde durmak ve dinlemek yok sendikamızı büyütmek Sendikamızın imkanını artırmak ve üyelerimize sağlığımızı imkanları da çoğaltma adına devam edeceğiz şu an fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlarımız başka bir sendikaya üye oldular hepsini hayırlı olsun inşallah o sendikada da yeni haklar kazanırlar ailelerine evlerine bir ekmek fazla girer kasalarına diyeceğim” dedi.

‘Cumhurbaşkanımızın işçi alımlarıyla ilgili bize yardımcı olacağını beyan ettiler’

Cumhurbaşkanın işçi alımıyla ilgili yardımcı olacağını ifade eden Yeşil, “İşçi alındığında üretimin arttığını bilimsel raporlarda yaptığımız çalışmalarla da yetkililere raporlarını gösterdik evet işçi alındığında üretimin de arttığı net bir şekilde görülmüştür. Bizim talebimiz bu ekonomik sıkıntıda özellikle pandemide yaşadığımız biz bize kaldığımız dönemlerde bizim kendi enerji kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bunu da göz önünde bulundurarak son zamanlardaki yaşanan enerji krizlerinde tamamen yerli ve milli kaynakların öne çıktığı bir dönemi yaşadık tabi burada buna istinaden de kuruma işçi alınması gerektiğini işçi sayısının artırması gerektiğini dışarı bağımlılığın azaltılması gerektiğini kendi bölgemizdeki insanlardan işçi alınması gerektiğini önemle vurguladık bu uygulamaya devam edeceğiz süreci başından sonuna takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştık, Cumhurbaşkanımızın bu konuda bize yardımcı olacağını bize beyan ettiler ama süreci bekliyoruz takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.