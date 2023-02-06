Yeşil, "500 madenci deprem bölgesine yardım için bekliyor"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktığını ifade ederek, “12 kişilik tahlisiye ekibimiz talep üzerine deprem bölgesine sevk edildi. Tahlisiye eğitimi almış, deneyimli ve tecrübeli 500 gönüllü maden işçimiz arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,4 büyüklüğünde depremin ardından TTK tahlisiye ekiplerinin depremin olduğu andan itibaren alarm durumuna geçerek hazırlıklarını kısa sürede tamamlandığını söyledi. Yetkililerden gelen haberle birlikte sabahın ilk ışıklarında tahlisiye ekiplerinin deprem bölgelerine hareket ettiğini aktaran Yeşil, “Depremin olduğu andan itibaren ekiplerimiz teyakkuza geçerek aldıkları eğitim koordinesinde kısa sürede hazır hale geldiler. İlk etapta 12 kişilik tahlisiye ekibimiz talep üzerine deprem bölgesine sevk edildi. 12 kişilik tahlisiye ekibi de şu an hazır bekliyor. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere tahlisiye eğitimi almış, deneyimli ve tecrübeli 500 gönüllü maden işçimiz arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)tarafından talep edilmesi halinde 500 gönüllü madenci arkadaşımız deprem bölgesine hareket edecektir. Depremde hayatını kaybede vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Maden işçisi olarak acılarını paylaşıyor, elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.” dedi.