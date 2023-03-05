Yenimahalle muhtarı Mevlüt Çıvak oldu

Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlanan Yeni Mahalle bugün sandık başına giderek muhtarlarını seçti. Sandıktan Mevlüt Çıvak çıktı.

İlçeye bağlı Koramanlar köyü sınırları dahilinde bulunan Teceller-Bacaklar, Değirmen yanı ve Cıvaklar, yapılan referandum ile Yeni Mahalle adı altında Perşembe Belediyesi’ne katıldı. Bu sabah saatleri itibariyle 3 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. 540 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede 2 sandıktan çıkan 470 geçerli oyun sayıldığı seçimler sonrasında Mevlüt Çıvak 221, Ramazan Yurt 89 ve Saim Alibabaoğlu 160 oy aldı.

Yeni muhtar Mevlüt Çıvak oldu.