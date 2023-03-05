Yeni Mahalle muhtarını seçmek için sandık başına gitti

Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlanan Yeni Mahalle bugün muhtarını seçmek için sandık başına gidiyor.

İlçeye bağlı Koramanlar köyü sınırları dahilinde bulunan Teceller-Bacaklar, Değirmen yanı ve Cıvaklar, yapılan referandum ile Yeni Mahalle adı altında Perşembe Belediyesi’ne katıldı. Bu sabah saatleri itibariyle 551 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

Mevlüt Çıvak, Ramazan Yurt ve Saim Alibabaoğlu mahalle muhtarlığı için aday oldu.