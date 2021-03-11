Yemek artıklarından gübre üretiliyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ‘Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama’ yarışmasında birinci olarak elde ettiği kompost cihazı ile yemek artıklarından gübre üretimine başlandı. Üretilen gübreler Park Bahçeler Birimi ekipleri tarafından kenti güzelleştirmek için yapılan çalışmalarda kullanılacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi, TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen ‘Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama’ yarışmasında, kategorisinde birinci oldu. Yarışmadan kazanılan kompost cihazıyla belediye yemekhanesinde atıklardan gübre üretimine başlandı.

Konuya ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizdeki atık elektrikli ve elektronik eşyalar Belediyemizce 2014 yılından itibaren diğer atıklardan ayrı toplanmakta ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Belediyemizin bu atıkların toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilen TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) ile protokolü bulunmaktadır. Atık toplama kampanyaları ve atıkların geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi işlemleri bu kuruluş ile birlikte yürütülmektedir. 17.11.2020 tarihinde TÜBİSAD ile birlikte çalışan ilçe belediyeleri arasında atık elektrikli ve elektronik eşya toplama yarışması başlatılmış ve yarışma 30.12.2020 tarihinde sona ermiştir. Bu yarışmaya katılan belediyelerin değerlendirmeleri nüfuslarına göre yapılmıştır. Belediyemiz kendi kategorisinde (100.000 - 200.000 nüfus aralığı) birinci olmuş ve kompost cihazı kazanmıştır. Belediyemizin yemekhanesine yemekhane atıklarından kompost oluşturmak üzere cihazın kurulumu yapılmıştır. Elde edilen ürün Park ve Bahçeler birimimizce kullanılacaktır.”