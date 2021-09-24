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Yaşlı adamı ecel kapıda yakaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 74 yaşındaki adamın ölümü ekipleri harekete geçirdi.

ZONGULDAK 24.09.2021, 10:12
Yaşlı adamı ecel kapıda yakaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 74 yaşındaki adamın ölümü ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi Halit Hoca Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Apartman sakinleri Osman Aydoğan’ı (74) yerde hareketsiz halde buldu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Aydoğan’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye girene kadar kalp masajı yapılan Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede Osman Aydoğan’ın vefat haberini alan aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Şüpheli görülen ölüm üzerine polis ekipleri apartman ve çevresinde incelemelerde bulundu. Apartmanın kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Aydoğan’ın apartman girişinde sendeleyerek düştüğünü tespit etti.

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