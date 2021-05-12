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Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

Zonguldak’ta, yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu.

ZONGULDAK 12.05.2021, 15:13
Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

Zonguldak’ta, yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu.

Çatalağzı Beldesi Plevne Sokak’ta ikamet eden H.A(62) evinin yakınındaki başından yaralanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Çatalağzı Beldesi Plevne Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A(62) isimli bir kişi başından yaralanmış şekilde evinin önünde ölü bulundu. Çevredeki vatandaşlarının H.A’yı cansız vaziyette görmesinin ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından H.A’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
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