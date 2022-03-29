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Yaşanan olaylar sonrası Çaycumaspor yönetimi açıklamada bulundu

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig Play-Off da dün karşılaşan Çaycumaspor ile Kozlu Belediyespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kulüp yönetimi açıklamada bulundu.

ZONGULDAK 29.03.2022, 14:20
Yaşanan olaylar sonrası Çaycumaspor yönetimi açıklamada bulundu

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig Play-Off da dün karşılaşan Çaycumaspor ile Kozlu Belediyespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kulüp yönetimi açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Çaycumaspor – Kozlu Belediyespor müsabakasıyla birlikte son dönemde yaşanan olaylarla açıklamalarla ilgili Çaycumaspor Kulübü açıklama yaparak, “Oynanan müsabaka öncesi her iki kulüp yöneticileri, teknik ekibi ve sporcuları birbirilerini dostane tavırlarla karşılamış, bu tutum müsabaka sırasında da devam etmiştir. Ancak müsabaka sonrası maçın bitiş düdüğüyle birlikte her iki takım futbolcularının soyunma odalarına yöneldiği esnada rakip takım futbolcularından bir tanesinin kulübümüze ve kulübümüz futbolcularına hitaben kullanmış olduğu hakaret içerikli sözler nedeniyle her iki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma yaşanmaya başlamıştır. Tartışma sırasında kolluk kuvvetinin de olaya müdahale etmesiyle birlikte soyunma odalarına giden koridorda kargaşa ve arbede meydana gelmiştir. Basına yansıyan cam kırılması olayı da bu esnada yaşanmıştır. Yaşanan kargaşa ve arbede sırasında kolluk kuvvetinin ve futbolcularımızın yanlış anlaşılmasından kaynaklı olarak biber gazı kullanılmış ve bir kısım futbolcumuz ve teknik ekibimiz biber gazından etkilenmiştir. Bu nedenle, yaşanan sözlü münakaşa futbolcularımız ile kolluk kuvveti arasında gerçekleşmiştir. Hatta kullanılan biber gazından dolayı bir kolluk personeli de etkilendiğinden olay yerinde müdahale edilmiştir. Bu sırada, rakip futbolcu veya yöneticileriyle herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Basına yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve teknik heyetimiz her iki takım futbolcularının soyunma odalarına girmeleri ve yaşanan arbedenin son bulması için mücadele etmiştir. Çaycuma Spor Kulübü yönetimi ve Çaycumaspor’a gönül veren gerçek taraftarlar olarak evimizde misafir ettiğimiz her rakibimizi saygı ile karşılamaya, saha dışı olayların yaşanmamasına, mücadelemizin yalnızca saha içinde kalmasına büyük gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.

Müsabaka sonrasında yaşanan ve basına yansıyan olayların her ne kadar Kozlu Belediyespor camiası ve futbolcularıyla ilgili olduğu gibi bir algı oluşturulmak istenilmekte ise de durumun böyle olmadığını vurgulamak isteriz.

Deplasmanlı Süper Amatör Ligi Play-off grubunda ilk iki sırayı alan ve şampiyonluğun iki büyük adayı olarak görülen Kozlu Belediyespor ve Gelikspor’ a şampiyonluk yolunda başarılar dileriz. Ancak ligin başından bu yana sürdürdüğümüz mücadelemizi yine ligin son maçına kadar sürdüreceğimizi de Çaycumaspor camiası olarak belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

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