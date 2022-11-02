Yarım asırlık spor salonu yenilendi

Alaplı’da inşa edilen ilk spor salonu olan Kapalı Salonu baştan aşağıya yenilendi. 1986 yılında inşaatı tamamlanarak Alaplı’nın ilk ve en eski spor salonu olma özelliği taşıyan Kapalı Spor Salonu yapılan tadilat çalışmaları sona gelindi.

Zonguldak’ın Alaplı’da inşa edilen ilk spor salonu olan Kapalı Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi. 1986 yılında inşaatı tamamlanarak Alaplı’nın ilk ve en eski spor salonu olma özelliği taşıyan Kapalı Spor Salonu yapılan tadilat çalışmaları ile yeni bir görüntü kazandı.36 yıldır spor organizasyona ev sahipliği yaparak sporseverleri bir araya getiren yarım asırlık salon, yeni sezon için kapılarını bu sefer yeni görüntüsüyle sporculara açmaya hazır.

Soyunma odaları da baştan aşağıya yenilenen spor salonu artık sporculara daha iyi hizmetler verecek. Önümüzdeki haftalarda okul sporları karşılaşmaları dahil olmak üzere geçmiş dönemlerde okul müsabakaya ev sahipliği yapan Kapalı Spor Salonu yeni sezonda da aynı şekilde kapılarını 7-24 açık tutarak Alaplı’da sporun önemli yerlerinden biri olmaya devam edecek.

Kapalı salonu için 1 Milyon TL ödenek ile geçen Mart ayında onarım ve tadilata alınan Kapalı Spor Salonu son aşamaya geldi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, beraberinde Alaplı Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Can, Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu’nda tadilat işlemlerini inceledi. Kaymakam Yılmaz tadilatı devam eden spor tesisinin son durumunu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yılmaz, “Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, çok amaçlı olarak kullanılan bir tesis. Burada geçtiğimiz Mart ayında tadilatlara başlandı. Binamızın dış cephesi, doğramalar, elektrik tesisatı, ısıtsam sistemi ve çatısı komple değişti. Şimdi hem basketbol takımımız için hem de altyapıdaki çocuklarımız için bir düzenleme yapılıyor” dedi.