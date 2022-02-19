Yardımseverler Derneği 94 yaşında

Türkiye Yardım Severler Derneğinin 94. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Yardım Severler Derneğinin 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle valilik binası önünde tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Türkiye Yardımseverler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Emel Özdoğan tarafından basın açıklaması okundu. Özdoğan açıklamasında, “Amacı ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek olan yardım Sevenler derneği faaliyetlerini kurulduğu günden bugüne 132 şubesi ile devam ettirmektedir. Genel merkezimizin 94. Zonguldak yardım Sevenler derneğinin 80. kuruluş yılını kutladığımız bugün de yardımlaşmayı seven paylaşmayı seven tüm dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Atatürk başta olmak üzere kurucularımıza, başkanlarımıza, emek veren aramızda olmayan tüm değerlerimizi tanrıdan rahmet diler saygı ve minnet duygularımızı sunarız. Derneğimiz ihtiyaçlık hali tespit edilmiş aileleri yiyecek, barınma, giyecek, yakacak, sağlık ve eğitim hizmeti vermektedir. Seller, yangınlar, zelzeleler gibi tabi afetler dedi genel merkez bünyesinde bağışları bir araya getirerek ihtiyaçları tespit eden il, ilçe, köylerini valilik-belediyeler ve o bölgede faaliyet gösteren yardım Sevenler derneği aracılığı ile yardımlarını ulaştırmaktadır. Almış olduğu bağışları ile, okullar, ana sınıfları, öğrenci yurtları, huzurevleri, sağlık ocakları, hastane oda tefrişleri gibi yardımlar yapmaktadır. Ayrıca ihtiyaçların dilekçeleri, kurum ve kuruluşlardan gelen dilekçeler değerlendirilerek Valilik ve belediyelerden de alınan destek ile çözüm üretmeye imkanların elverdiği ince katkı sağlamaya çalışmaktadır. İhtiyacımız olduğunda yanımızda olan desteklerini, katkılarını maddi manevi esirgemeyen tüm yardım sevenler derneği yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, dernek üyelerimize en derin saygı sevgi ve minnet duygularımızı sunarız” ifadelerini kullandı.