Yardım için farkındalığın oluşturulduğu sergi yoğun katılımla gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde su altı ressamı olan Figen Ramazanoğulları; kaybettiği oğlu Batuhan’ın anısına sergi düzenledi.

Su altı ressamı Figen Ramazanoğulları ve Ayda Sezgingil Doğan’ın Kalamış’da düzenlediği yardımlara dikkat çekmek amacıyla 3’ncü sergi gerçekleştirildi. Etkinlikte düzenlenen resim sergisine 38 ressamın 40 adet eserleri sergilendi. Büyük ilgi gören ve farkındalığın oluşturulduğu sergi yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Ayda Sezgingil Doğan’ın düzenlediği küratörü Figen Ramazanoğlu üslendi serginin geliri Sanatta Engel Yok Derneği’ne bağışlandı. Sergide ayrıca Çaycuma’nın tanıtımı açısından katılımcılara broşürler dağıtıldı.