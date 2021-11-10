Yaralı köpeğe jandarma şefkati

Zonguldak’ta yavru yaralı köpek jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden bir vatandaş, yol kenarında yaralı yavru köpek bulduğunu beyan ederek yaralı yavru köpeği Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Ekiplerce teslim alınan yavru köpek Kozlu İlçe Hayvan Barınağına teslim edildi.