Yaralı atmacaya jandarma şefkati

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yaralı bulunan atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak merkeze bağlı Kardeşler Köyü Ulutan Barajı mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı atmaca bulundu. Yaralı atmacaya, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Atmaca, tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına bırakılması için Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.