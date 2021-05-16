banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!

Yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

ZONGULDAK 16.05.2021, 11:08
Yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Yangın, saat 23:50 sıralarında ilçeye Bağlı Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenden küçük çapta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur