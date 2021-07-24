Yangın çığlıklarına itfaiye yetişti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen küçük çaplı yangın, ekipleri harekete geçirdi.

Olay; Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; elektrik kontağından çıkan yangın, evde bulunan bazanın tutuşmasına neden oldu. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca çevreden yardım istediler. İddiaya göre ev sakinlerinin ’yardım edin’ çağrılarına, olay mahalline yakın olan itfaiye istasyonunda bulunan itfaiye erleri karşılık vererek, hemen yangına müdahalede bulundular. Olay yerine polis ekibi yönlendirilirken, elektrik ve doğalgaz şirketlerinden de görevliler söz konusu ikamete gelerek elektriği ve doğalgazı kestiler. İtfaiye ekibi, evde soğutma çalışması yaparken; polis ekibi de incelemelerde bulundu.