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Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
ZONGULDAK 13.03.2022, 15:27
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Dağlıca köyünde çıkan yangında, Yılmaz Yavuz ve ailesinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Aile geçici olarak köy konağında yaşamaya başladı.
Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, "Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ama ev tamamen harabeye döndü. 5 kişilik aile mağdur durumda. Kaymakamımıza konuyu ilettim. Konuyla ilgileneceklerini, devletin elini uzatacağını söylediler" dedi.
Başaran, Haluk Levent’ten de aileye yardım elini uzatmasını rica etti.