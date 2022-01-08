Yaman, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmaya çalışıyoruz"

Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Yaman, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Mehmet Yaman, yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gazetecilere dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Yaman, “Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Gençlerimizi kurtarabilmek için bu işe baş koyduk. Gençlerimizi kötü madde alışkanlıklarından kurtarabilmek için canla başla mücadele ediyoruz. Polis ve Jandarma ile birlikte çok güzel organize şekilde çalışıyoruz. Toplamda 5-6 kardeşimizi bu kötü alışkanlıklarımızdan kurtardığımız içinde mutluyuz. Gençlerimizi bataklıktan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu sayının da her geçen artacağını düşünüyorum. Özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin bu kötü alışkanlıklara bulaşmaması adına önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 81 ilde de organize olmaya devam edeceğiz. Derneğimizin genel merkezi Zonguldak olup, diğer illerde de şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir.”