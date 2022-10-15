Yabani mantar yiyen yaşlı kadın zehirlendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tarladan topladığı yabani mantarları yiyen yaşlı kadın zehirlenerek yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgilere göre, Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde oturan Hidayet Mandacı (75), tarladan topladığı mevsimlik sonbahar mantarlarını pişirerek yedi. Yemekten bir süre sonra şiddetli karın ağrısı ve baş dönmesi yaşayan yaşlı kadın Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Hidayet Mandacı, Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.