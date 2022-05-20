Voleybol turnuvasında ter döktüler

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Çaydeğirmeni Beldesi’nde düzenlenen voleybol turnuvasında Devrek Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören gençler de katıldı.

Devrek Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Antrenörü Erkan Özdemir önderliğinde turnuvaya katılan genç kızlar ilk maçlarında galibiyet aldı. Çeşitli aktiviteler ile gündeme gelen rehabilitasyon merkezinde eğitim gören kızlar başarıya daha imzalarını attılar.

Erkan Özdemir, "Engelleri aşmanın birçok yolu var biz sporla olanı seçtik daha önceki aktivelerimize doğa yürüyüşü ile başladık. Rehabilitasyon merkezimizde birçok proje gerçekleştirdik. Son olarak da voleybol turnuvasına katıldık. Kızlarımızı kabul ederek bir fırsat veren Belediye Başkanı Satılmış Gebeş’e turnuvayı organize eden Selçuk Sarı hocamıza ve emeği geçen herkese Devrek Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören kızlarımız adına kocaman teşekkürler" dedi.