Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısına katılan Zonguldak’ın bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanlarına vidanjör anahtar teslimi yapıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli belde Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısına katıldı. Toplantının ardından vidanjör araç teslim töreni yapıldı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Alaplı Belediye Başkan Vekili Yaşar Çevik, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve bölge belediye başkanları, araç anahtarlarını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den teslim aldı. Fatma Şahin’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, “Bugün bölgemizdeki belediye başkanlarımız ile birlikte Belediyeler Birliği toplantısına katıldık. Beldemizde ihtiyaç olan vidanjör için girişimlerimiz sonrası araç anahtar teslimini, saygı değer belediye başkanı Fatma Şahin’den bugün aldık. Araç en kısa zamanda Kandilli Belediyesi araç filosuna dahil olacak. Belde halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.