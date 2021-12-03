Vedat Didari ilk kitabını imzalıyor

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) önceki dönem başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Didari, ilk şiir kitabını okurlarıyla buluşturacak.

Didari, ZOKEV Yayınları arasında çıkan “Sevmedi İstanbul ikimizi” adlı kitabını Dünya Madencilik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir söyleşi ile kitapseverlere imzalayacak. Maden Mühendisleri Odası lokalinde 6 Aralık Salı günü yapılacak etkinlik saat 18.00’de başlayacak. Görev yaptığı zamanda üniversitenin kente en dönük yüzü olarak tanınan Prof. Dr. Vedat Didari 1952 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da başladığı eğitimi yine aynı şehirdeki Vefa Lisesi’nde sürdürdü, İstanbul Teknik Üniversitesinde de tamamladı. 1975’de Yüksek Maden Mühendisi olarak Zonguldak Kömür Havzası’nda çalışmaya başlayan Vedat Didari daha sonra Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Profesör olarak emekli olan Didari evli ve 2 çocuğu bulunuyor. İlk Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunduğu Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfının(ZOKEV) kurucu üyeleri arasında yer alan Vedat Didari gençliğinden bu yana bir edebiyat tutkunu olarak şiir yazıyor.