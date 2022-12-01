Vatandaşlara KADES uygulamasını anlattılar

Zonguldak’ta kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik vatandaşları bilgilendirmek ve KADES Mobil Uygulamasını tanıtmak amacıyla; Fevzipaşa, Gazipaşa ve Nizam Caddelerinde bilgilendirme standı açıldı.

Her gün bir cadde üzerinde bulunmak suretiyle Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerinde; 327 erkek vatandaşa Kadına El Kalkamaz broşürü, 452 kadın vatandaşa KADES Mobil Uygulaması tanıtım broşürü olmak üzere toplam 779 el broşürü dağıtıldı. 103 kadına mobil telefonuna KADES Mobil Uygulamasının indirilmesi için yardımcı olundu.