Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

Zonguldak’ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, orman baykuşu ve çulluk kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedavi edildi.

Zonguldak’ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince teslim alınarak tedavileri için rehabilitasyon merkezine getirildi. Kuşların tedavileri tamamlandıktan doğaya geri salındığı belirtildi.