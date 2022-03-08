Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar metruk binaların yıkılmasını istediler.

Alaplı ilçesinde 130 bin dönüm alanda yer alan ve okullar bölgesine yakınlığıyla bilinen metruk binaların yıkılmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Harabe yapıların yıkılma tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu söyleyen mahalleli, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan çözüm bulunmasını istediler. Bir mahalle sakini, "Bu mesire alanı kaderine tek edilmiş. Buraya bağımlıların da geldiğini duyuyoruz. Üç katlar ve okullar bölgesinde bulunan bu orman içinde bulunan harabe evlerin yıkılmasını yetkililere söyledik. Ancak henüz bir çalışma başlamadı. Bu metruk binaların yıkılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.