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Vatandaşlar kısıtlamada en çok hastaneye gitme talebinde bulundu
Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar en çok hastaneye gitme talebinde bulundu.
ZONGULDAK 14.12.2020, 11:28
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Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar en çok hastaneye gitme talebinde bulundu.
81 il genelinde ve Zonguldak’ta da 11 Aralık 2020 saat 21:00 ila 13 Aralık 2020 saat 22:00 tarihleri arasında vatandaşların talepleri ilgili birimlerce sağlandı. İl merkezi ve ilçelerinde kısıtlama süresince maaş talebinde bulunulmadı. İl merkezinde hastane, gıda, ilaç ve diğer talepler gibi 15 talep yerine getirildi.Alaplı ilçesinde ise hastane, ilaç, bilgi talebi ve diğer talep gibi 42 talep; ekiplerce yerine getirildi. Çaycuma ilçesinde de 103 talep, Devrek ilçesinde 45 talep, Gökçebey ilçesinde 29 talep, Kdz. Ereğli ilçesinde 52 talep, Kilimli ilçesinde 48 talep ve Kozlu ilçesinde 21 talep olmak üzere toplamda 355 talep ekiplerce yerine getirildi.
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