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Vatandaşlar kan bağışlayarak hayat kurtarıyor

Zonguldak’ta vatandaşlar yapılamayan tek ilaç olan kan bağışında bulunarak hayat kurtarıyor.

ZONGULDAK 04.07.2022, 17:28
Vatandaşlar kan bağışlayarak hayat kurtarıyor

Zonguldak’ta vatandaşlar yapılamayan tek ilaç olan kan bağışında bulunarak hayat kurtarıyor.

Türk Kızılayı tarafından Gazipaşa Caddesi’nde kurulan mobil kan alma aracı vatandaşların ilgisini gördü. Kan bağışının öneminin vurgulandığı mobil araçta vatandaşlar kan bağışlarını sürdürdü. Kanın yapılamayan tek ilaç olduğu hatırlatıldı. Kan bağış etkinliğinin devam edeceği öğrenildi.

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