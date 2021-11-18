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Vatandaşlar cüruf tesisine giden kamyonların önünü kestiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavak Deresi mevkiinde cüruf işleme tesisine yük taşıyan kamyonları durduran köy sakinleri protesto eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

ZONGULDAK 18.11.2021, 23:03
Vatandaşlar cüruf tesisine giden kamyonların önünü kestiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavak Deresi mevkiinde cüruf işleme tesisine yük taşıyan kamyonları durduran köy sakinleri protesto eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

Olay, Ereğli ilçesi ile Alaplı sınırları arasındaki Kavak köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Alaplı sınırında oluşan gölün bitişiğinde kurulmak istenen cüruf tesisi ruhsatı olmadığı gerekçesi ile Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Akşam saatlerinde tesisin yeniden çalışmaya başladığı haberini alan köylüler buraya yük taşıyan firmaya ait kamyonların önünü kesti. Yaklaşık 100 kişilik grup yolu trafiğe kapatarak cüruf tesisine giden kamyonların geçişine de izin vermedi. Olay anı vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi. Yolun kapatılması üzerine yaşanan gerginlik sonrası olay yerine çok sayıda Emniyet ile zabıta ekipleri sevk edildi. Köy halkını sakinleştirmeye çalışan zabıta görevlileri vatandaşları ikna etmeye çalıştılar.

Köylüler önlem alınmasını istiyor

Ereğli Alaplı sınırları arasında bulunan Kavak dere sakinleri, metal atığı olarak da bilinen cürufların yıkama tesisini istemediklerini söyledi.

Köylüler adına konuşan Av. Pembe Emine Yılmaz, ”Cüruf kamyonları mahallelerden geçip tozu dumana kattıkları, kornalar çaldıkları ve cüruf yüklediklerini haber aldık. Bu cüruf tesisi mahkeme kararı ile kapatıldı. Bu cüruf eleme tesisi olarak biliniyor. Buradaki oturan köylü vatandaşlar bu cüruf kamyonu nereye gittikleri sordular, bu arada emniyet ve zabıta görevli arkadaşları çağırdık ve buraya geldiler. Kamyon şoförü bu malzemeyi demir çelik fabrikasından bir başka şirkete taşıdıklarını söylediler. Fakat bize ve emniyet güçlerine herhangi bir irsaliye veya fiş gösteremediler. Zaten bu şirketin almış olduğu ruhsatta taş kırma üzerine. Ruhsatta cüruf geçmiyor. Çünkü bu zehirli bir madde. Şimdi biz bunu tutanağa geçirmek istiyoruz onun için buradayız. Halkta merak ettiği için burada toplandı. Bizler burada tutanak tutturmak istiyoruz, bu araç nereden geliyor ve nereye gidiyor ve ne taşıyor bize irsaliye fişi göstermesini istiyoruz. Bu bağlamda güvenlik güçlerini onun için çağırdık ve tutanak tutturacağız" diye konuştu.

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