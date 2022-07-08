Zonguldak’ta vatandaşlar Arife Günü mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Asri Mezarlık’a ziyaretler gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Mezarlardaki çiçekleri sulayıp temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Şehitliği de ziyaret eden vatandaşlar burada da dualar etti.