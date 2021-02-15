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Stoltenberg: “Hiçbir müttefik Afganistan’da gereğinden fazla kalmak istemese de doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız"
Valilik ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Zonguldak Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.
ZONGULDAK 15.02.2021, 16:59
Zonguldak Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aşevi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ekipler kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek ikramında bulundu.