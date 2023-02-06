Valilik, deprem bölgesine gönderilen ekiplerin sayısını açıkladı

Zonguldak Valiliği deprem felaketinden etkilenen bölgelere ekipler gönderildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İlimizden deprem felaketinden etkilenen bölgelere Zonguldak Belediyesi personel, 1 içme suyu tankeri, 1 itfaiye aracı, TTK 85 personel, 10 araç ve 1 dinlenme tırı, AFAD 18 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 araç, İl Sağlık Müdürlüğü 38 personel, 3 UMKE, 6 ambulans, İl Jandarma Komutanlığı 46 asayiş komando personeli, 4 araç. 1 kadavra köpeği, 2 personel, İl Özel İdaresi 2 teknik personel ve 1 araç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 9 personel, 3 araç, Kdz. Ereğli Belediyesi 10 personel ve 1 itfaiye aracı, başkent enerji 2 personel ve 1 jeneratör, ERİDAK 5 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 179 personel, 33 araç sevk edilmiştir. Ülke olarak büyük bir üzüntü yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”