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Vali Tutulmaz’dan Kurban Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

ZONGULDAK 07.07.2022, 14:27
Vali Tutulmaz’dan Kurban Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kardeşliğimizin pekiştiği, toplumsal yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Kurban Bayramı’na daha milletçe ulaşmanın huzur, sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlarımız; paylaşma, yardımlaşma, dayanışma gibi milletimize has değerlerimizin en üst seviyeye çıktığı, yaşamımızı renklendiren, bizleri birbirimize yakınlaştıran, sevgi, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, coşku, sevinç ve heyecan dolu müstesna günlerimizdir. Büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz, milli ve manevi değerlerimizin içtenlikle yaşandığı Kurban Bayramı’nda üzerimizde büyük emekleri olan bizleri heyecanla bekleyen büyüklerimizi unutmamalı, yavrularımızı sevindirmeliyiz. Bayram dolayısıyla eş, dost, akraba ziyareti ya da tatil amacıyla trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın sevenlerine, yakınlarına, bekleyenlerine güven içerisinde ulaşmaları için bizleri yaşama bağlayan trafik kurallarına azami şekilde uymaları, kesinlikle trafik ihlalinde bulunmamaları önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; saygıdeğer halkımızın, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum."

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