Vali Tutulmaz’dan Eğitim Ocağı ve Maden Müzesine katkı talimatı
ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ MADEN MÜZESİ VE TTK EĞİTİM OCAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. VALİ TUTULMAZ İNCELEME SONRASI ZONGULDAK TANITIMINA DAHA DA FAZLA KATKI YAPABİLMESİNE YÖNELİK OLARAK DAHA NELER YAPILABİLECEĞİNİN ÇALIŞILMASINI TALİMATINI VERDİ.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Maden Müzesi ve TTK eğitim ocağında incelemelerde bulundu. Vali Tutulmaz inceleme sonrası Zonguldak tanıtımına daha da fazla katkı yapabilmesine yönelik olarak daha neler yapılabileceğinin çalışılmasını talimatını verdi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman ve diğer ilgililerin anlatımıyla Maden Müzesi ve TTK eğitim ocağını gezdi. Maden Müzesi müdüründen brifing alan Vali Tutulmaz TTK, BAKKA, İl Özel İdaresi ve Kültür Müdürlüğünün iş birliğiyle maden müzesi ve eğitim ocağının ilimizin tanıtımına daha da fazla katkı yapabilmesine yönelik olarak daha neler yapılabileceğinin çalışılmasını ve kendisine sunulmasını istedi.
Vali Mustafa Tutulmaz daha sonra Rombaki Konağı ve BAKKA ve TTK Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Kemerbaca Mevkiindeki “Zonguldak topoğrafyasında kömürün tarihsel etkisi dijital teknoloji ile turizme kazandırılma projesi’’ çalışmasında ve restore edilen eski binada incelemelerde bulundu.
Ziyaret ve incelemelere TKK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür yardımcıları Ercan Gebeş ve İsmail Güner, İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Mehmet Kokulu, BAKKA genel sekreteri Muhammet Ali Oflaz, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Akçay ve diğer ilgililer katıldı.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25