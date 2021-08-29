Vali Tutulmaz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya harp tarihine eşi görülmemiş bir kahramanlık destanı olarak geçen Kurtuluş Savaşı’mızın en önemli dönüm noktalarından olan, Anadolu ile Türk milletinin kurtuluşunu sağlayan, 30 Ağustos Zaferi’nin 99.yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Tarihi boyunca bağımsızlık ve özgürlüğünden asla ödün vermeyen asil milletimiz, kutsal bildiği Aziz vatanı uğrunda gerektiğinde canını feda etmiş, bağrından çıkan Kahraman ordusuyla kenetlenerek büyük ve eşsiz zaferler kazanmıştır. Milletimizin azim ve kararlılığı, kahraman ordumuzun güç ve kabiliyeti sayesinde kazanılan büyük zaferler varlığımızı güçlendirmiş, milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya açıkça gösterilmiştir. Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Malazgirt Zaferi güzel Anadolu’nun Türkleşmesinin yolunu açmış, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde, asil milletimiz ve kahraman ordumuzun büyük özverisi ile 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda ulaşılan 30 Ağustos Zaferi de bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasının yolunu açmıştır. 30 Ağustos Zaferi kutsal vatan toprağı uğrunda canını vermekten bir an olsun çekinmeyen bir milletin, kahraman ordumuzla el ele vererek azim, inanç, kararlılık ve cesaretle yazdığı bir varoluş destanıdır. Her safhası büyük fedakarlık ve kahramanlıklarla dolu Milli Mücadele sonucunda kazanılan özgürlük ve bağımsızlığımız, büyük ve güçlü devletimiz, milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilerek sonsuza dek korunup kollanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Zonguldaklı hemşehrilerimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, eşsiz zaferleri ve bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı bizlere kazandıran, başta Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı kahramanlarını, vatanı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.”