Vali Tutulmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak Ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü uğrunda, bizlerin huzur, refah ve geleceği için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın mesajı şöyle; “15 Temmuz 2016’da Fethullahcı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edilmiştir. Ama ne hazindir ki 251 kahraman asker, polis ve vatandaşımız şehitlik mertebesine, 2193 kahramanımızda gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelen kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde; hainler yenilgiye uğratılmış, 15 Temmuz bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Hain darbe girişimi karşısında "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur" diyen Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Ülkemizin hızlı yükselişini, bölgemizdeki fark edilen gücü ve etkinliğini, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü hazmedemeyen, karanlık güç ve dış mihrakların ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yok edilmesine yönelik kirli oyun ve teşebbüsleri hiçbir zaman bitmeyecektir. İşte o nedenle, ülkemizin üzerine oynanan oyunlara ve projelere karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmalı, 15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişimini unutmamalı, milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatmalıyız. Devletimizin son yıllarda dış politikada, enerjide, savunma sanayinde, ulaştırma ve altyapıda, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim, sağlık ve benzeri alanlardaki göz dolduran, dünyada dikkatle takip edilen, izlenen başarılı atılımları ve üretimleri artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü uğrunda, bizlerin huzur, refah ve geleceği için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum."