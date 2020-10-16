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Vali Tutulmaz Zonguldak’ı havadan denetledi
ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ , İL GENELİNDE HELİKOPTER İLE HAVADAN TRAFİK KONTROL VE DENETİM YAPILDI.
ZONGULDAK 16.10.2020, 18:00
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz , il genelinde helikopter ile havadan trafik kontrol ve denetim yapıldı.
Zonguldak’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için helikopter ile havadan trafik kontrol ve denetim yapıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın havandan yaptığı trafik kontrolü denetimine Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma komutanı Alb. Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı.
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