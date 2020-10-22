Vali Tutulmaz ve eşi çocuk evlerini ziyaret etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz çocuk evlerini ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz kentte bulunan çocuk evlerini ziyaret etti. Vali Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz ziyarette çocuklarla sohbet ederek çocukların isteklerini ve taleplerini diledi.