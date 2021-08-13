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Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı

Zonguldak’ta Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapıldı.

ZONGULDAK 13.08.2021, 16:25
Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı

Zonguldak’ta Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapıldı.

Muharrem Ayının başlangıcı nedeniyle Zonguldak’ta Alparslan Camisi’nde kılınan Cuma namazı sonrası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Zonguldak Valiliği’nin katkılarıyla aşure dağıtımı yapıldı. Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Vali Tutulmaz vatandaşlara tek tek elleriyle aşure dağıttı.
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