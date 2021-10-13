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Vali Tutulmaz, "Vaka sayıları 400’ü geçti"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ta korona virüs vaka saylarının 400’ün üzerinde olduğunu açıkladı.

ZONGULDAK 13.10.2021, 13:13
Vali Tutulmaz, "Vaka sayıları 400’ü geçti"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ta korona virüs vaka saylarının 400’ün üzerinde olduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadelede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiğini hatırlattı. Vaka sayılarıyla birinci olan Zonguldak’taki son durumu açıklayan Tutulmaz, “Vaka sayılarımız 400’ün üzerinde. Herkesin alınan tedbirleri uyması gerek. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edelim” dedi.

Sağlık Bakanlığınca geçen hafta açıklanan verilerde aşılanmada yüzde 77,5 ile mavi renkte olan Zonguldak, illere göre haftalık vaka sayısında 557,17 ile Türkiye’de en çok vaka görülen il olarak kaydedilmişti. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması’na (HES) da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi "Yüksek riskli’ alana dönüştü. Kent meydanı, haftanın ilk gününde kalabalık günlerden birini yaşarken bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.

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