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Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi
ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ TRAFİK KONTROLÜ YAPAN GÖREVLİLERİ DENETLEDİ
ZONGULDAK 14.10.2020, 15:43
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz trafik kontrolü yapan görevlileri denetledi
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak’ın Bakacakkadı beldesi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekiplerini denetledi. Kontrolü yapılan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Polis ekiplerine kolaylık ve başarılar dileyen Vali Tutulmaz sürücülere ise hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.
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