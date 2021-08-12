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Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’u makamında ziyaret etti.

ZONGULDAK 12.08.2021, 12:50
Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’u makamında ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, Kaymakam Coşgun ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında ilgili bilgi aldı. Akabinde yangın felaketiyle boğuşan Antalya’ya gönderilen 2 tırın ardından Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın işbirliğinde  Çaycumalı çiftçileri tarafından sağlanan ’Yonca Otu’ yüklü 2 tır Vali Tutulmaz  tarafından uğurlandı. KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel idaresince yürütülen Çaycuma ilçesi Sipahiler köyündeki sondaj çalışmasına Vali Mustafa Tutulmaz ve Kaymakam Muharrem Coşgun giderek yerinde incelemeler yaptı.
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