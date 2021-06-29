banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde

Vali Tutulmaz sorunları dinlendi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, halk günü toplantısında vatandaşlarla biraya gelerek sorunları yerinde dinledi.

ZONGULDAK 29.06.2021, 11:55
Vali Tutulmaz sorunları dinlendi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, halk günü toplantısında vatandaşlarla biraya gelerek sorunları yerinde dinledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde Valilik toplantı salonunda halk günü toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ve bir çok daire müdürü katıldı. Ardından tek tek içeri giren vatandaşlar Vali Tutulmaz’dan iş ve oturdukları konut alanlarının sorunlarının giderilmesini talep etti. Vali Mustafa Tutulmaz ise teker teker vatandaşlarla ilgilenerek sorunları giderilmesi noktasında daire müdürlerine talimatlar verdi.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493