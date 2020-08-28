Vali Tutulmaz Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanını inceledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ereğli ilçesine gelerek Süleymanbeyler Köyü’nde 130 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan orta ölçekli sanayi sitesi projesi alanını inceledi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Mehmet Morcu ve bazı daire müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduklarını ve bu yatırıma her türlü desteği vereceklerini söylemesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş,en büyük sıkıntılarının Kdz. Ereğli’ye gelecek yatırımcılar için boş alan olmadığını, dolayısıyla herkesin katkılarıyla bu yerin ortaya çıkmış olduğunu söyledi. Keleş konuşmasında “Orta ölçekli sanayi sitesinin bir çok avantajı var. Bugün mevcut organize sanayi bölgemizde tahsil edebileceğimiz mevcut parselimiz yok. Kaldı ki bizim çok acelemiz var, çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada herkesin katkılarıyla bu yer ortaya çıkmış oldu. İnşallah bizlere de orta ölçekli sanayiyi yapıp Ereğli’ye, şehrimize, bölgemize kazandırmak olur. İstihdam sayısının 3- 4 binlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu alan genişlemeye de müsait. Birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede netice almak adına bizlerde bu alanın takipçisi olacağız. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim” dedi.