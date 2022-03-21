Vali Tutulmaz Nevruz Bayramını kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 21 Mart Nevruz Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımladı. Vali Mustafa Tutulmaz’ın mesajı şöyle; Tarihi ve kültürel değerlerimizden birisi olan, insana huzur ve mutluluk veren baharın habercisi ve başlangıcı sayılan Nevruz’u; Türk dünyası olarak sevgi, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerlerimiz ile sevinçle karşılıyoruz. Özü itibariyle baharın gelişinin coşku ile karşılandığı, kutlandığı bir gün olan Nevruz’da insanın doğayla iç içe ve bütünleştiğine, umutların yeşerdiğine, doğanın canlandığına şahit olmaktayız. Doğanın can bulduğu, uyandığı Nevruz; dostluk, sevgi, barış, kardeşlik gibi değerlerimizin yoğunlaşmasına, pekişmesine de önemli katkı sunmaktadır. Baharı hissettiğimiz, bir bayram tadında karşıladığımız Nevruz’un yaşama sevinci ile birlik ve beraberliğimizin artarak güçlenmesine vesile olmasını diliyor, Türk dünyası ve halkımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”