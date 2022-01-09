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Vali Tutulmaz, İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; 10 Ocak İdareciler Günü ile Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

ZONGULDAK 09.01.2022, 11:04
Vali Tutulmaz, İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; 10 Ocak İdareciler Günü ile Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve görev yaptıkları şehirlerin her yönüyle büyüyüp gelişmesi, kalkınması, vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, refahı, esenliği ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir azim, özveri ve sorumluluk bilinciyle hizmet eden mesai arkadaşlarımızın 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Değerli meslektaşlarımız; güçlü ve büyük Türkiye hedefi yolunda yurdumuzun her bir köşesinde, aziz milletimize, hızlı, etkin, eşit, adil, şeffaf ve objektif yaklaşımla en iyi ve kaliteli hizmetleri sunmak, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu düzenini her zaman hâkim kılmak amacıyla var güçleriyle çalışmaktadırlar. Diğer taraftan proje üretmek, yatırımları takip ile çalışmaları sevk ve idare etmek, devletimizin sıcak yüzüyle vatandaşlarımızın gönlüne hitap ederek birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun egemen olmasını sağlamak, evrensel temel hak ve özgürlüklerin hassasiyetle korunması ve demokrasimizin gelişmesine katkı sunmak gibi görevleri de başarıyla yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; Devletimiz ve vatandaşlarımız arasındaki sevgi bağını her zaman güçlendirerek, ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda gelişimine katkı sunmak için özveriyle, fedakârca çalışan meslektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyor, ebediyete irtihal etmiş tüm idarecilerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, saygılar sunuyorum.”

Vali Mustafa Tutulmaz; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla da kutlama mesajı yayımladı. Vali Tutulmaz mesajında gazetecilik mesleğinin haber verme, halkı bilgilendirme, kamunun dikkatini çekme gibi çok önemli görevlerinin yanında düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili aracı olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“Demokrasimizin en önemli yapı taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak nitelendirilen gazetecilik mesleği; haber verme, halkı bilgilendirme, kamunun dikkatini çekme gibi çok önemli görevlerinin yanında düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Gazeteciler toplumsal yaşantımızın gelişmesi ve güçlenmesinde olduğu gibi, ilkeli yayıncılık anlayışıyla topluma doğru haber verme, aydınlatma, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma ve kamu adına denetleme görevi yapmak gibi işlevleriyle de demokrasimize büyük katkı sağlamaktadırlar. Günümüzde hızla yaşanan dijitalleşme süreci ve gelişen iletişim teknolojilerinin yeni uygulamaları beraberinde getirmesi basın mensuplarımızın görevlerini daha kolay yerine getirmelerini, daha hızlı ve etkin hareket etmelerini sağlamıştır.

Başta ilkeli, doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri önceleyen, kişilik haklarına saygı duyan, basın meslek ilkeleri ışığında görevlerini yerine getiren güçlü bir basın demokrasimizin daha sağlıklı çalışmasında da anahtar bir rolle yaşamsal bir yere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşadıkları şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki gelişimine, etkin bir şekilde tanıtımına değerli katkıları olan, görevlerini her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir emek ve özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında her zaman yanlarında ve destek olacağımızı ifade ediyor, saygılar sunuyorum.”

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