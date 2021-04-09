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Vali Tutulmaz Emniyet teşkilatını makamında kabul etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Kuruluş yılı ve polis haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

ZONGULDAK 09.04.2021, 11:47
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Vali Tutulmaz Emniyet teşkilatını makamında kabul etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Kuruluş yılı ve polis haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Kurulduğu günden bu güne aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevlerini üstün vazife anlayışıyla gayret ve özveriyle yerine getiren polis teşkilatımızın kuruluşunun 176. Yılını ve polis haftasını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum’’ dedi.
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